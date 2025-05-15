Yaz Kabusu Geri Döndü! İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, ailesi tarafından önce Zara Devlet Hastanesi'ne, ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Keskin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi ailesine teslim edilen Keskin, köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

VAKALAR ARTIYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sadece nisan ve mayıs aylarında KKKA şüphesiyle 8 kişi hastaneye başvurdu. Bu vakalardan 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi taburcu edildi, 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Sağlık uzmanları özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara kene konusunda dikkatli olunması, hayvanlarla temas sonrası vücut kontrolünün yapılması ve şüpheli durumda derhal sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: DHA