Yaz Mevsimiyle Birlikte Kene Tehlikesi Yeniden Gündeme Geldi: Nelere Dikkat Edilmeli?

KENE KAYNAKLI HASTALIKLAR NELERDİR?

1. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

En tehlikeli kene kaynaklı hastalıklardan biri olan KKKA, Hyalomma türü keneler aracılığıyla bulaşır ve Nairovirüs’ün neden olduğu ölümcül bir enfeksiyondur. Aniden yükselen ateş, mide bulantısı, baş ve kas ağrıları, ağır durumlarda iç kanama gibi belirtilerle ortaya çıkar.

2024 yılında Türkiye’de 180 KKKA vakası kaydedilmiş, bunların 18’i ölümle sonuçlanmıştır. Henüz koruyucu bir aşısı bulunmasa da erken müdahale ile tedavi şansı önemli ölçüde artmaktadır.