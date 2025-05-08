Kurban Bayramı Öncesi Kritik Uyarı! Kabus Geri Döndü, İlk Vaka Tespit Edildi

Türkiye’de kene kabusu geri döndü! KTÜ Farabi Hastanesi’nde 2025’in ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası çocuk servisinde tedavi altında. Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda hayvan transferiyle kene riskinin artacağı uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı Öncesi Kritik Uyarı! Kabus Geri Döndü, İlk Vaka Tespit Edildi

Türkiye’de 2002 yılından bu yana her yıl can alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları, 2025’te de kendini gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Servisi’nde, bu yılın ilk KKKA vakası tedavi altına alındı. Uzmanlar, özellikle Kurban Bayramı döneminde hayvan transferleriyle kene riskinin artabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, kene vakalarına karşı önemli uyarılarda bulundu. “2002’den beri yaz mevsimiyle birlikte KKKA vakaları görülüyor. Bu yıl ilk vakamız Mayıs’ta çocuk servisine geldi. Genelde Nisan-Mayıs’ta başlayan vakalar, Gümüşhane, Tokat, Sivas gibi illerde hafif şekilde tespit edilir, ağırlaşanlar bize ulaşır. Haziran-Temmuz aylarında vaka sayıları artabilir. Vatandaşlarımız, çimenli alanlarda pantolon paçalarını çorap içine sokmalı, eve döndüklerinde vücutlarını kene kontrolünden geçirmeli” dedi.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ UYARI

Prof. Dr. Yılmaz, Kurban Bayramı’nda hayvan transferlerinin kene yayılımını artırabileceğine dikkat çekti:

“Hayvanlarla birlikte keneler de başka bölgelere taşınabilir. Kesim sırasında keneyle temas riski artar. Bu dönemde vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı, hayvanların kan ve vücut sıvılarına korunmasız temas etmemeli.”

Yılmaz, hastanelerinde her yıl 20-30 KKKA vakası tedavi edildiğini, vakaların genellikle Mayıs’ta 5-10, Haziran-Temmuz’da yoğunlaştığını ve Ağustos ortasından sonra azaldığını belirtti. Hava sıcaklıklarının kene aktivitesini etkilediğini vurgulayan Yılmaz, kişisel korunma önlemlerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşlara, kene riski taşıyan alanlarda açık renkli ve vücudu örten kıyafetler giymeleri, kene kovucu sprey kullanmaları ve kene tespit edilirse çıplak elle dokunmadan sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.

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Kaynak: İHA

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