Keneler İçin En Çekici Kan Grubu Belli Oldu: Bu Kan Grubundakileri Daha Çok Isırıyorlar

KENELER VE TAŞIDIKLARI TEHLİKELER

Keneler, yüksek nemli ve gölgeli ortamlarda, özellikle çimenlik ve ormanlık alanlarda yaşamayı tercih eden kan emici eklembacaklılar olarak bilinir. Birkaç milimetre büyüklüğünde olmalarına rağmen, taşıdıkları hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık riskleri oluştururlar.

Bu hastalıklardan en tehlikelisi, merkezi sinir sistemini etkileyen ve ölümcül olabilen kene kaynaklı ensefalittir. Uzmanlar, ilkbahar ve yaz aylarında kene ısırığı vakalarının arttığını belirterek, doğa yürüyüşleri veya açık hava aktiviteleri sırasında tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.