Keneler İçin En Çekici Kan Grubu Belli Oldu: Bu Kan Grubundakileri Daha Çok Isırıyorlar
Bilim insanları, kene ısırıklarıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Annals of Agricultural and Environmental Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, keneler en çok o kan grubuna sahip kişileri ısırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çek Cumhuriyeti'ndeki Masaryk Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada kenelerin belirli bir kan grubuna daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, keneler en çok o kan grubuna sahip kişileri tercih ediyor.
KENELERİN EN SEVDİĞİ KAN GRUBU
Ixodes ricinus türü keneler üzerinde yapılan çalışmada, farklı kan gruplarına maruz bırakılan kenelerin en çok A (II) kan grubuna yöneldiği tespit edildi. Bu bulgunun doğruluğunu test etmek için deney 100’den fazla kez tekrarlandı ve her seferinde aynı sonuç elde edildi.
Bilim insanları, kenelerin belirli bir kan grubunu neden daha fazla tercih ettiğini anlamak için biyokimyasal faktörleri detaylı şekilde inceledi. Bu mekanizmaların anlaşılması, kene ısırıklarına karşı daha etkili korunma yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabilir.
KENELER VE TAŞIDIKLARI TEHLİKELER
Keneler, yüksek nemli ve gölgeli ortamlarda, özellikle çimenlik ve ormanlık alanlarda yaşamayı tercih eden kan emici eklembacaklılar olarak bilinir. Birkaç milimetre büyüklüğünde olmalarına rağmen, taşıdıkları hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık riskleri oluştururlar.
Bu hastalıklardan en tehlikelisi, merkezi sinir sistemini etkileyen ve ölümcül olabilen kene kaynaklı ensefalittir. Uzmanlar, ilkbahar ve yaz aylarında kene ısırığı vakalarının arttığını belirterek, doğa yürüyüşleri veya açık hava aktiviteleri sırasında tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kenelere karşı korunma yolları arasında uzun kollu kıyafetler giymek, açık alanlardan döndükten sonra vücudu kontrol etmek ve kene kovucu spreyler kullanmak yer alıyor. Özellikle A (II) kan grubuna sahip bireylerin bu konuda daha dikkatli olması öneriliyor.