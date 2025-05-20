Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...'

Adana’nın Çukurova ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 14 katlı bir apartmanın 12. katında oturan 31 yaşındaki Engin Yüce, iddiaya göre evine davet ettiği 23 yaşındaki sevgilisi Şevval Çiftçi'yi boynundan, karnından ve bacaklarından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

İNTİHAR MEKTUBU YAZMIŞ

Şevval Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Engin Yüce yemek masasının başına geçerek altı sayfalık bir intihar mektubu yazdı. Ardından pencereden atlayarak apartmanın otoparkına düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yüce’nin hayatını kaybettiğini, Şevval Çiftçi’nin ise evde yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi de kuruma geldi. Anne Sibel Çiftçi, kızının ardından feryat ederek, “Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. ‘Yetiş’ dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'DELİRMEK ÜZEREYİM'

Olayın ardından polis ekiplerinin el koyduğu intihar mektubunda yer alan ifadeler dikkat çekti. Yüce mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim.” sözlerine yer verdi.

Şevval Çiftçi’nin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Yüce’nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğini söyledi. Vali Köşger, “Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor." dedi.

Kaynak: DHA