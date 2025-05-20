Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...'

Adana’da yaşanan olayda Engin Yüce, sevgilisi Şevval Çiftçi’yi bıçaklayarak öldürdü. Ardından 12. kattan atlayarak yaşamına son verdi. Caninin, geride bıraktığı 6 sayfalık mektupta, "Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim.” yazdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Köşger, şahsın psikolojik sorunları olduğunu ve olayın araştırıldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...'

Adana’nın Çukurova ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 14 katlı bir apartmanın 12. katında oturan 31 yaşındaki Engin Yüce, iddiaya göre evine davet ettiği 23 yaşındaki sevgilisi Şevval Çiftçi'yi boynundan, karnından ve bacaklarından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

İNTİHAR MEKTUBU YAZMIŞ

Şevval Çiftçi kanlar içinde yere yığılırken, Engin Yüce yemek masasının başına geçerek altı sayfalık bir intihar mektubu yazdı. Ardından pencereden atlayarak apartmanın otoparkına düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yüce’nin hayatını kaybettiğini, Şevval Çiftçi’nin ise evde yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...' - Resim : 1

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Genç kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ailesi de kuruma geldi. Anne Sibel Çiftçi, kızının ardından feryat ederek, “Gitti yavrum, gitti. Ben kuzuma, ciğerime yetişemedim. Hiç mi beni düşünmedin kuzum. ‘Yetiş’ dedin de ben mi duymadım. Ciğerim ne kadar can çekiştin kuzum. Kızımı getirin, çok özledim.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...' - Resim : 2

'DELİRMEK ÜZEREYİM'

Olayın ardından polis ekiplerinin el koyduğu intihar mektubunda yer alan ifadeler dikkat çekti. Yüce mektubunda, “Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim.” sözlerine yer verdi.

Şevval Çiftçi’nin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da Vahşi Cinayette Caninin 6 Sayfalık Mektubu Ortaya Çıktı: 'Annem Bana Komplo Kurdu...' - Resim : 3

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Yüce’nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğini söyledi. Vali Köşger, “Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor." dedi.

Derin Dondurucudan Çıkan 11 Yıllık Cinayet! Sessiz Dehşet Evindeki Sırlar Tek Tek Ortaya Çıkıyor... Detayları Okurken Çok ŞaşıracaksınızDerin Dondurucudan Çıkan 11 Yıllık Cinayet! Sessiz Dehşet Evindeki Sırlar Tek Tek Ortaya Çıkıyor... Detayları Okurken Çok ŞaşıracaksınızGüncel
Adana'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşını Vahşice Katledip İntihar Etti! Dehşette Dikkat Çeken 'Mektup' DetayıAdana'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşını Vahşice Katledip İntihar Etti! Dehşette Dikkat Çeken 'Mektup' DetayıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İntihar Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı
MHP'den İYİ Parti'ye 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti MHP'den İYİ Parti'ye 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu Tarlasında 150 Ton Altın Buldu, Hayatı Altüst Oldu
Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor? Bir Zamanlar İstanbul'a Komşu İldi! Apar Topar İstanbul'un İlçesi Yapıldı, Yeniden İl mi Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?