MHP'den İYİ Parti'ye 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun PKK'nın silah bırakması sürecine ilişkin eleştiri içeren açıklamalarına yanıt verdi. Yalçın, "İP’in bilumum sözcülerinin bütün haksız saldırı ve ithamlara rağmen, kervan yürümektedir" ifadelerini kullandı.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakınca ortaya konan “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmek üzere olmasından Müsavat Efendi’nin duyduğu rahatsızlık, mağlubiyet telaşı boyutunu aşıp amansız siyasi histeriye dönüşmüştür. Hemen her eleştiri ve suçlamasında MHP’nin terörle mücadeledeki titizlik, kararlılık ve ciddiyetini yok sayan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de değil de sanki bir başka memlekette veya uzayda yaşamaktadır."

'ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ'

MHP'nin terörle mücadele politikalarına da değinen Yalçın "İP’in Terörsüz Türkiye ve MHP aleyhtarlığı, ölçüsüz ve aşırı olduğu kadar, tedaviye de muhtaçtır. Yalan, saptırma ve aleyhte algı gayretleri de beyhudedir. Atı alan Üsküdar’ı geçmiştir. Sayın Devlet Bahçeli’nin bin yıllık kardeşlik hukukun sağlamlaştırılması amacıyla yaptığı caydırıcı hamlenin değerini sokaktaki çocuklar bile anlamış ama Müsavat Efendi ve avenesi idrak edememiştir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi