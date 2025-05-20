Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri Belinay Eğer ve Defne Aslan, İngiltere’de kraliyet üyelerinin eğitim aldığı Marlborough Koleji’ne yatılı ve tam burslu kabul edildi. İngiltere vatandaşı olmayan iki öğrenciye ilk kez burs veren okulun mülakatında, Belinay ve Defne'nin "Atatürk" cevabının etkili olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı

Dünyanın en saygın okullarından biri olan ve Galler Prensesi Kate Middleton gibi kraliyet ailesi üyelerinin eğitim aldığı Marlborough Koleji ilk kez iki Türk öğrenciye çok önemli bir burs verdi. Okulun yalnızca İngiltere'de yaşayan öğrencilere verdiği ‘Sixth Form Bursary’ (Son iki yıl yüzde 100 eğitim bursu) isimli burs, Darüşşafaka Lisesi 11’İnci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan'a verildi.

'İLK KEZ İNGİLİZ OLMAYAN ÖĞRENCİ KABUL ETTİ'

Hürriyet'ten Melike Çalkalp'in haberine göre; lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere’de sürdürecek öğrenciler mutluluklarını paylaştı. Haziranda İngiltere’ye gidip 1 Eylül itibarıyla da eğitimine başlayacak Belinay Eğer, eğitim serüvenini şu sözlerle anlattı:

"İlkokuldayken annemi kaybettim. Ardından babamın yönlendirmesiyle Darüşşafaka sınavlarına girip 5’inci sınıf eğitimime burada başladım. Liseye ilk başladığımda da Darüşşafaka’da olmayan bir öğrenci takımı kurmayı hedefliyordum. Bu hedefimi 10’uncu sınıfa geldiğimde ‘Roket Takımı’nı kurarak gerçekleştirdim. İngiltere’ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Okul, ilk defa İngiliz vatandaşı dışında burslu öğrenci kabul etti. Bu sayede belki de sadece Türkiye değil dünya genelinden pek çok başarılı öğrencinin bu okulda okuması için bir örnek teşkil edeceğiz."

Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı - Resim : 1

'DARÜŞŞAFAKA BENİM YUVAM'

Darüşşafaka Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan da babasını 3’üncü sınıftayken kaybettiğini belirterek, "Darüşşafaka’nın giriş sınavlarına ise ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyle girdim. Yatılı okul hayatı başlangıçta zordu. Ancak gördüm ki burada bambaşka bir aile daha var. O nedenle Darüşşafaka zaman içinde ‘yuvam’ oldu. Şu an Darüşşafaka’daki robot takımının kaptanlığını yapıyorum. Bu takıma girmek de hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi çünkü makine mühendisi olmak istediğimi o zaman fark ettim" diye konuştu.

'ATATÜRK CEVABI JÜRİYİ ETKİLEDİ'

İngiltere'deki eğitimden fayda göreceğini düşündüğünü vurgulayan Defne, şunları söyledi:

"Yaz okulundayken hem dil hem girişimcilik hem de sosyal becerilerimiz sayesinde öne çıktığımızı ve bu bursu almaya hak kazandığımızı düşünüyorum. Diğer yandan yaz okuluna alınmadan önce bir sözlü mülakat sürecinden geçtik. Oradaki performansımızı da çok beğendiler. Mülakat sorularından biri ‘Bir masada yanınızda oturacak kişinin kim olmasını isterdiniz’ şeklindeydi. Ben bu soruya ‘Atatürk’ün yanımda oturmasını isterdim’ diye yanıt verdim. Aynı soruya Belinay da ‘Atatürk ve babam’ cevabını vermişti. Bu cevaplarımız da jüriyi etkiledi."

Ortaokulda Skandal Olay! Öğretmen, Başörtülü Öğrencisine Hakaretler YağdırdıOrtaokulda Skandal Olay! Öğretmen, Başörtülü Öğrencisine Hakaretler YağdırdıGüncel
MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki ModelMEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki ModelGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Öğrenci İngiltere
Son Güncelleme:
Volkan Konak için 'Geberdi' Diyen Çatalca Müftüsü Kocaeli'ye Sürüldü: 'Bir Savaşa Girildiyse...' Diyerek Duyurdu Volkan Konak için 'Geberdi' Diyen Çatalca Müftüsü Kocaeli'ye Sürüldü
MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak? MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras İlk Kez Hakim Karşısında TÜSİAD Yöneticileri İlk Kez Hakim Karşısında
Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler Burcunuzun Karanlık Yüzünü Tanıyor Musunuz? İşte Kimsenin Kabul Etmek İstemediği Gerçekler
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?