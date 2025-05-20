Türk Öğrenciler Kraliyet Okulunda 'Atatürk' ile Tarih Yazdı

Dünyanın en saygın okullarından biri olan ve Galler Prensesi Kate Middleton gibi kraliyet ailesi üyelerinin eğitim aldığı Marlborough Koleji ilk kez iki Türk öğrenciye çok önemli bir burs verdi. Okulun yalnızca İngiltere'de yaşayan öğrencilere verdiği ‘Sixth Form Bursary’ (Son iki yıl yüzde 100 eğitim bursu) isimli burs, Darüşşafaka Lisesi 11’İnci sınıf öğrencisi Belinay Eğer ve 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan'a verildi.

'İLK KEZ İNGİLİZ OLMAYAN ÖĞRENCİ KABUL ETTİ'

Hürriyet'ten Melike Çalkalp'in haberine göre; lise eğitimlerinin son iki yılını İngiltere’de sürdürecek öğrenciler mutluluklarını paylaştı. Haziranda İngiltere’ye gidip 1 Eylül itibarıyla da eğitimine başlayacak Belinay Eğer, eğitim serüvenini şu sözlerle anlattı:

"İlkokuldayken annemi kaybettim. Ardından babamın yönlendirmesiyle Darüşşafaka sınavlarına girip 5’inci sınıf eğitimime burada başladım. Liseye ilk başladığımda da Darüşşafaka’da olmayan bir öğrenci takımı kurmayı hedefliyordum. Bu hedefimi 10’uncu sınıfa geldiğimde ‘Roket Takımı’nı kurarak gerçekleştirdim. İngiltere’ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Okul, ilk defa İngiliz vatandaşı dışında burslu öğrenci kabul etti. Bu sayede belki de sadece Türkiye değil dünya genelinden pek çok başarılı öğrencinin bu okulda okuması için bir örnek teşkil edeceğiz."

'DARÜŞŞAFAKA BENİM YUVAM'

Darüşşafaka Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Defne Aslan da babasını 3’üncü sınıftayken kaybettiğini belirterek, "Darüşşafaka’nın giriş sınavlarına ise ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyle girdim. Yatılı okul hayatı başlangıçta zordu. Ancak gördüm ki burada bambaşka bir aile daha var. O nedenle Darüşşafaka zaman içinde ‘yuvam’ oldu. Şu an Darüşşafaka’daki robot takımının kaptanlığını yapıyorum. Bu takıma girmek de hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi çünkü makine mühendisi olmak istediğimi o zaman fark ettim" diye konuştu.

'ATATÜRK CEVABI JÜRİYİ ETKİLEDİ'

İngiltere'deki eğitimden fayda göreceğini düşündüğünü vurgulayan Defne, şunları söyledi:

"Yaz okulundayken hem dil hem girişimcilik hem de sosyal becerilerimiz sayesinde öne çıktığımızı ve bu bursu almaya hak kazandığımızı düşünüyorum. Diğer yandan yaz okuluna alınmadan önce bir sözlü mülakat sürecinden geçtik. Oradaki performansımızı da çok beğendiler. Mülakat sorularından biri ‘Bir masada yanınızda oturacak kişinin kim olmasını isterdiniz’ şeklindeydi. Ben bu soruya ‘Atatürk’ün yanımda oturmasını isterdim’ diye yanıt verdim. Aynı soruya Belinay da ‘Atatürk ve babam’ cevabını vermişti. Bu cevaplarımız da jüriyi etkiledi."

Kaynak: Hürriyet