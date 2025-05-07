Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor: Sürpriz Teklif Kameralarda

Her adımı olay olan Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra lüks hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dilan Polat'ın doğum günü için büyük bir parti organize ettiği ablası Sıla Doğu evlilik teklifi aldı. Sıla Doğu evlilik teklifini sosyal medya hesaplarından paylaştı. O anlar takipçilerini şoke etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor: Sürpriz Teklif Kameralarda

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu isimler kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında lüks arabalarına ve tüm mallarına ise el konulmuştu. Cezaevinden tahliye edilen ancak yargılamaları devam eden Polat ailesi şatafatlı hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Tutuklanmadan önce verdiği partilerle sık sık gündem olan Dilan Polat bu kez ablası Sıla Doğu'nun doğum gününü kutladı. Eğlencenin dibe vurduğu doğum gününe çok sayıda sosyal medya fenomeni de katıldı.

Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor: Sürpriz Teklif Kameralarda - Resim : 1

EVLİLİK TEKLİFİ

Cezaevinden çıkalı bir yıl dolmadan Sıla Doğu evlilik teklifi aldı. Sıla Doğu'nun cezaevine girmeden önce de birlikte olduğu sevgilisi Uğur isimli şahıs, doğum günü pastası kesilirken Sıla Doğu'ya evlilik teklifi etti.

Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu Evleniyor: Sürpriz Teklif Kameralarda - Resim : 2

Sıla Doğu o anları sosyal medya hesabından paylaşırken takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Çiftin evlilik tarihi ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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