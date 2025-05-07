Bir Dönemin Yıldızı Nez'den Sürpriz Dönüş: AVM’de Sahneye Çıktı

2000'li yılların en popüler isimlerinden Nez, yıllar sonra hayranlarıyla buluştu. Nez, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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2000'li yıllarda müzik dünyasında fırtınalar estiren, enerjik sahne performansları ve danslarıyla hafızalara kazınan ve Nez ismiyle tanınan Nezihe Kalkan, uzun bir aranın ardından yeniden sahne aldı. Bir dönemin popüler ismi, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.

Bir Dönemin Yıldızı Nez'den Sürpriz Dönüş: AVM’de Sahneye Çıktı - Resim : 1

Etkinlikte performansından hiçbir şey kaybetmediğini gösteren Nez’in sahne görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, Nez’in enerjisine ve sahne hakimiyetine övgüler yağdırırken, bazı kullanıcılar ise bir dönemin yıldızının AVM sahnesinde yer almasını eleştirdi.

Eleştirilerin yanı sıra destek mesajları da dikkat çekti. Takipçileri, “Yıllar geçse de enerjin aynı kalmış”, “Nez geri dönsün, sahneler renklenir” gibi yorumlar yaptı.

ŞARKILARIYLA BRİ DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Nez, 2000'li yılların başında çıkardığı albümler ve sahne şovlarıyla döneme damga vuran Nez, "Sakın Ha", "Her Şey Boş" ve "Biz Burada" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

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