Ünlü Şarkıcı Bengü'den Olay Kızılcık Şerbeti Paylaşımı! Eski Eşine Gönderme mi?

Ünlü şarkıcı Bengü, Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 99. bölüm final sahnesinden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

'BÖYLESİ GERÇEK HAYATTA ÇOK'

Dizide 'Fatih' karakterinin 'Defne' ile yakınlaştığı sahneyi paylaşan Bengü, şu notu düştü: Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım vallahi.

ESKİ EŞİNE GÖNDERME Mİ?

Bengü’nün bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bengü’nün bu paylaşımla eski eşi Selim Selimoğlu’na gönderme yaptığı öne sürüldü.

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz yıl 6 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından çiftin iki çocuğunun velayeti anne Bengü’ye verilmişti.

Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez de Kızılcık Şerbeti paylaşımıyla gündem oldu.