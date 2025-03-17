Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre, ünlü isimlerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayet başvuruları korkunç bir olayı ortaya çıkardı. İddiaya göre 19 yaşındaki E.G. kendisini sanatçı olarak tanıtarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajerinde ücretsiz bilet talep ederek kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini iletti. İsteği reddedilen E.G. oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer teklifler yaptı.