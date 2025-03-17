Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti

Şarkıcı Bengü, oyuncu Cemre Baysel, Buçe Kahraman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin kabusu haline gelen ‘takıntılı hayran’ın yaptıkları ‘Pes’ dedirtti. Yapılanlara daha fazla sessiz kalamayan bazı ünlü isimler ‘takıntılı hayran’ hakkında şikayetçi oldu. İşte her detayı tüyler ürperten olayın detayları…

Kaynak: Sabah

Bengü Cemre Baysel Buce Kahraman ünlü oyuncu
Son Güncelleme:
Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti - Resim: 1

Ünlü isimleri takip eden, adreslerine kadar ulaşıp rahatsız eden 19 yaşındaki E.G. isimli ‘takıntılı hayran’ öyle şeyler yaptı ki duyanlar, kulaklarına inanamadı.

1 5
Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti - Resim: 2

Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre, ünlü isimlerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayet başvuruları korkunç bir olayı ortaya çıkardı. İddiaya göre 19 yaşındaki E.G. kendisini sanatçı olarak tanıtarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajerinde ücretsiz bilet talep ederek kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini iletti. İsteği reddedilen E.G. oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer teklifler yaptı.

2 5
Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti - Resim: 3

Hackerlardan ünlü isimlerin adreslerine ulaşan E.G. evlerine siparişler gönderdi. E.G.’nin fotoğraf çektirmek istediği ünlülerin setlerine de sık sık gittiği öne sürüldü.

3 5
Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti - Resim: 4

Buce Kahraman, Melis Fis, Cemre Baysel takıntılı hayrandan şikayetçi oldu. Cemre Baysel, şikayet dilekçesinde E.G.’nin dizi setine gelerek karavanını gözetlediğini iddia etti.

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde bir otelde yakalanan E.G. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 5
Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti - Resim: 5
5 5