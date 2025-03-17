Ünlülerin Kabusu Olan Takıntılı Hayran… Şikayetçi Olan Olana, Yaptıkları Tüyler Ürpertti
Şarkıcı Bengü, oyuncu Cemre Baysel, Buçe Kahraman’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin kabusu haline gelen ‘takıntılı hayran’ın yaptıkları ‘Pes’ dedirtti. Yapılanlara daha fazla sessiz kalamayan bazı ünlü isimler ‘takıntılı hayran’ hakkında şikayetçi oldu. İşte her detayı tüyler ürperten olayın detayları…
Kaynak: Sabah
Ünlü isimleri takip eden, adreslerine kadar ulaşıp rahatsız eden 19 yaşındaki E.G. isimli ‘takıntılı hayran’ öyle şeyler yaptı ki duyanlar, kulaklarına inanamadı.
Sabah’tan Emir Somer’in haberine göre, ünlü isimlerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayet başvuruları korkunç bir olayı ortaya çıkardı. İddiaya göre 19 yaşındaki E.G. kendisini sanatçı olarak tanıtarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajerinde ücretsiz bilet talep ederek kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini iletti. İsteği reddedilen E.G. oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer teklifler yaptı.
Hackerlardan ünlü isimlerin adreslerine ulaşan E.G. evlerine siparişler gönderdi. E.G.’nin fotoğraf çektirmek istediği ünlülerin setlerine de sık sık gittiği öne sürüldü.
Buce Kahraman, Melis Fis, Cemre Baysel takıntılı hayrandan şikayetçi oldu. Cemre Baysel, şikayet dilekçesinde E.G.’nin dizi setine gelerek karavanını gözetlediğini iddia etti.
İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde bir otelde yakalanan E.G. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.