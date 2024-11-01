Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Boşanmasındaki Bomba İddia! Gerçek Nedeni Meğer Buymuş

Müge Dağıstanlı, boşanmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dağıstanlı, "Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi. Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıklarını duymuştuk. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı.