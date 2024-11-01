Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Boşanmasındaki Bomba İddia! Gerçek Nedeni Meğer Buymuş
Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun 6 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çiftin ayrılıklarının nedeni ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Aramızda Kalmasın programında Müge Dağıstanlı ayrılığın gerçek nedenini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir yaşanan anlaşmazlıklarla gündemde olan ünlü şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakikada boşandı. 6 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çiftin ayrılıklarının nedeni ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Aramızda Kalmasın programında Müge Dağıstanlı ayrılığın gerçek nedenini açıkladı.
2018'de uzun süreli bir ilişkinin ardından evlenen çiftin 2019'da kızları Zeynep, 2021'de ise oğulları Selim dünyaya geldi. Ayrılık dedikodularının ardından çift dün resmen boşandı. Boşanmanın gerçek nedeni olarak ise Selim Selimoğlu'nun evden kopması olarak gösterildi.
Müge Dağıstanlı, boşanmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dağıstanlı, "Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi. Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıklarını duymuştuk. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı.
İHANET Mİ VAR?
Ama Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum. İhanet gibi bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden oluyor" açıklamasında bulundu.