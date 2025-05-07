Survivor’da Skandal Olay! Almeda Diskalifiye Edildi, Batuhan’a Ceza

Tansiyonun giderek yükseldiği Survivor All Star’da daha önce benzeri yaşanmamış bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Almeda Baylan diskalifiye edilirken, Batuhan Karacakaya ise 5 ödülden men cezası aldı. İşte Survivor’a damga vuran olayın detayları…

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Survivor’da Skandal Olay! Almeda Diskalifiye Edildi, Batuhan’a Ceza

Ekranların fenomen yarışması Survivor’ın son bölümünde ortalık karıştı. Acun Ilıcalı acilen ada konseyini topladı ve herkesi hayrete düşüren kararı açıkladı.

Survivor’da Skandal Olay! Almeda Diskalifiye Edildi, Batuhan’a Ceza - Resim : 1

DARP, YASAKLI MADDE… İDDİALAR BİTMEDİ

Yarışmada daha önce benzeri yaşanmamış olaylar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yarışmacılardan Almeda Baylan ve Batuhan Karacakaya'nın dışarıdan gizlice yiyecek ve kişisel bakım malzemeleri temin ettikleri ortaya çıktı. Ardından, Almeda hakkında ortaya atılan korkunç iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Survivor’da Skandal Olay! Almeda Diskalifiye Edildi, Batuhan’a Ceza - Resim : 2

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Yarışma kurallarını ihlal ettiği belirlenen Almeda'nın yasaklı ürün içeri soktuğu da iddia edilirken, aynı zamanda biri kadın olmak üzere dört farklı prodüksiyon çalışanına ve bir yarışmacıya fiziksel şiddet uyguladığı da öne sürüldü. Skandal iddiaların ardından Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamayla Almeda'nın Survivor’dan diskalifiye edildiğini duyurdu.

Ilıcalı, "Almeda'nın davranışları kabul edilemezdi. Onu kazanmak için çok uğraştık ama sonunda bu kararı almak zorunda kaldık" sözleriyle durumu izleyicilere aktardı.

5 ÖDÜLDEN MEN CEZASI VERİLDİ

Aynı olayda adı geçen Batuhan Karacakaya ise ilk etapta yaşananları inkâr etti. Ancak Almeda’nın itirafının ardından durumu kabul eden Karacakaya’ya 5 ödülden men cezası verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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