Survivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli Oldu

Survivor All Star 2025’te veda yaşandı. Eleme düellosunun ardından Pınar Saka yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti. Saka, "Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var." dedi.

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Survivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli Oldu

Survivor All Star 2025’te 25 Nisan Cuma akşamı bir eleme düellosu daha yaşandı. Eleme potasında yer alan Pınar, Sevgi, Meryem ve Yağmur zorlu parkurlarda mücadele etti. İlk eşleşmelerde Yağmur, Meryem’i eleyerek finale kalırken, Pınar ise Sevgi karşısında 5-1 mağlup oldu.

Survivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli Oldu - Resim : 1

Final düellosunda Yağmur ve Pınar kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadele sonunda Survivor hayallerine veda eden isim Pınar Saka oldu. Üçüncü kez yarıştığı Survivor'da duygusal bir veda konuşması yapan Pınar, gözyaşlarını tutamadı.

Survivor All Star 2025’te Veda Gecesi: Elenen İsim Belli Oldu - Resim : 2

Saka, "3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsız bir final diliyorum." sözleriyle vedasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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