Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ağlatan Ödül... Yasmin Erbil Gözyaşları İçinde Duyurdu

Survivor All Star 2024 mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Poyraz önceki sezonlardan başarılı performansı ile hatırlanıyor. Yeni yılın ilk günü başlayan

TV8 ekranlarında tansiyon yükselten yarışma Survivor’un eski yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz, Survivor 2025'te Gönüllüler takımına sonradan dahil olmuştu.

TURABİ KAVGASI GÜNDEM OLMUŞTU

Önceki yarışmalarda Turabi ile tartışması sonrasında çok konuşulan Poyraz, yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı aşk ile de gündem olan Poyraz, Dominik’teyken sevgilisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

‘Baştan beri izliyorum derken şaka yapmadım’ diyerek yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu belirten Yasmin Erbil, Acun Ilıcalı’nın hediyesini duyunca gözyaşlarına boğuldu.

24 SAATLİK GÖRÜŞME HAKKI

Yeni ödüle göre oyunları kazanan dört yarışmacı, Türkiye’ye giderek sevdikleriyle 24 saatlik bir görüşme hakkına sahip olacak. Acun Ilıcalı, kendi kararıyla bu özel ödüle beşinci bir ismi daha ekleyeceğini söyledi.

Yasmin Erbil ağladığı anları paylaşarak ‘Şu an Acun'u dinleyip ağlamam. Ne olur Yiğit kazansın 24 saat Türkiye'de sevdikleriyle olacaklarmış. Heyecandan öleceğim’ dedi.