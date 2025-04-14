‘Tablet Reis’ Olarak Bilinen Fenomen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştiriyor

Tablet kutu açılımı videosuyla hafızalara kazınan, sosyal medyada ‘Tablet Reis’ olarak adlandırılan fenomen Onurcan Güzel, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını duyurdu. Ameliyat hazırlığındaki Güzel, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yılar önce tablet kutusu açarken çektiği videonun sosyal medyada viral olması ile ünlenen, yıllar sonra büyümüş hali ile dikkatleri üzerine çeken Onurcan Güzel, hayatına ilişkin aldığı yeni kararı duyurdu.

'İSTEDİĞİM RUHA KAVUŞUYORUM'

‘Tablet Reis’ olarak tanınan genç fenomen, takipçilerine cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını açıkladı. Bir video çekerek kararını herkese duyuran Güzel ‘Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız’ dedi.

‘Tablet Reis’ Olarak Bilinen Fenomen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştiriyor - Resim : 1

'KİMİ ELEŞTİRDİ KİMİ DESTEKLEDİ'

Genç fenomene sosyal medyada ‘Bırakın hayatını yasasın yargılamamak neden bu kadar zor ki?’, ‘Kendini nasıl mutu hissedeceksen öyle yaşa’, ‘Umarım pişman olmaz’, ‘Cesaretine hayran kaldım’ gibi destekleyici yorumlar yapılırken ‘İyice abarttı’, ‘Bu çocuğa ne olmuş’, ‘Ünlü olmak için yapıyor’ gibi eleştirisel yorumlar da yapıldı.

Onurcan Güzel, daha önce de giydiği kıyafetler, saç rengi ve tarzı nedeniyle çokça eleştirilmiş, sosyal medyada linç edilmişti.

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