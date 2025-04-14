Reytinglerde Deprem! Hepsi Yere Çakıldı… Seyircinin Fişini Çektiği 14 Dizi Hangisi?

Box Office Türkiye, bu sezonun erken final yapan dizilerini açıkladı. Yayınlanma tarihlerine göre listelenen diziler arasında toplamda 14 dizinin erken final yaptığı görüldü.

KİMİ 4, KİMİ 15 BÖLÜM DAYANDI

Ekranda tutunamayan 14 dizinin 6’sı ATV, 3’ü NOW, 3’ü Kanal D, 1’i Star Tv, 1’i işe Show Tv’de yayınlandı. Hangi dizi kaçıncı bölümde sona erdi? Hangi oyuncuların rol aldığı senaryo seyirci tarafından sevilmedi? İşte o diziler…

ATV’NİN 6 DİZİSİ TUTMADI

Box Office Türkiye tarafından açıklanan liste erken final yapan diziler şöyle;

Kötü Kan 7. Bölüm

Kör Nokta 4. Bölüm

Güzel Aşklar Diyarı 6.bölüm

Karadut. 6.bölüm

Gizli Bahçe 6.bölüm

Kalpazan 8.bölüm

Aşk Evlilik Boşanma 4.bölüm

Annem Ankara 15.bölüm

Holding 4.bölüm

Sen Ağlama İstanbul 8.bölüm

Zembilli 13.bölüm

Başka Bir Gün 10.bölüm

Kardelenler 10.bölüm

Piyasa 6.bölüm

HEPSİ 4 BÖLÜMDE VEDA ETTİLER

Kızılcık Şerbeti gibi fragmanının yayınlandığı andan itibaren büyük merak uyandıran Piyasa dizisinin kadrosunda İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay, Fırat Altınmeşe, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi isimler yer aldı.

Çekimleri Bursa’da yapılan Piyasa dizisi aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlattı. ATV’de yayınlanan dizi 4.bölümle erken final yaptı.

AİLE İÇİ HESAPLAŞMA İZLENMEDİ

Senaryosunda aile içi hesaplaşmaların ve güç savaşlarının yer aldığı dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Sadi Celil Cengiz Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak gibi ünlü isimler yer aldı. ATV’de ekranlarında seyirciyle buluşan dizi düşük reytingler sonrasında 4.bölümü ile veda etti.

Kore yapımı Love ft. Marriage and Divorce adlı diziden uyarlanan Kanal D’nin yeni dizisi Aşk,Evlilik, Boşanma’nın oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman,Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu gibi ünlü isimler yer aldı. Başroldeki 3 arkadaşın hayat hikayesini konu alan dizi 4.bölümde erken final yaptı.