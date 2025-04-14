Reytinglerde Deprem! Hepsi Yere Çakıldı… Seyircinin Fişini Çektiği 14 Dizi Hangisi?
Büyük umutlarla başlayan dizilerden yeni sezonda 14’ü reyting kurbanı oldu. Hangi dizi kaçıncı bölümde ekrana veda etti? Hangi ünlü oyuncular hangi senaryoda seyirciyi etkileyemedi? İşte erken final yapan 14 dizi ve yayınlandıkları kanallar…
Box Office Türkiye, bu sezonun erken final yapan dizilerini açıkladı. Yayınlanma tarihlerine göre listelenen diziler arasında toplamda 14 dizinin erken final yaptığı görüldü.
KİMİ 4, KİMİ 15 BÖLÜM DAYANDI
Ekranda tutunamayan 14 dizinin 6’sı ATV, 3’ü NOW, 3’ü Kanal D, 1’i Star Tv, 1’i işe Show Tv’de yayınlandı. Hangi dizi kaçıncı bölümde sona erdi? Hangi oyuncuların rol aldığı senaryo seyirci tarafından sevilmedi? İşte o diziler…
ATV’NİN 6 DİZİSİ TUTMADI
Box Office Türkiye tarafından açıklanan liste erken final yapan diziler şöyle;
Kötü Kan 7. Bölüm
Kör Nokta 4. Bölüm
Güzel Aşklar Diyarı 6.bölüm
Karadut. 6.bölüm
Gizli Bahçe 6.bölüm
Kalpazan 8.bölüm
Aşk Evlilik Boşanma 4.bölüm
Annem Ankara 15.bölüm
Holding 4.bölüm
Sen Ağlama İstanbul 8.bölüm
Zembilli 13.bölüm
Başka Bir Gün 10.bölüm
Kardelenler 10.bölüm
Piyasa 6.bölüm
HEPSİ 4 BÖLÜMDE VEDA ETTİLER
Kızılcık Şerbeti gibi fragmanının yayınlandığı andan itibaren büyük merak uyandıran Piyasa dizisinin kadrosunda İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay, Fırat Altınmeşe, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi isimler yer aldı.
Çekimleri Bursa’da yapılan Piyasa dizisi aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlattı. ATV’de yayınlanan dizi 4.bölümle erken final yaptı.
AİLE İÇİ HESAPLAŞMA İZLENMEDİ
Senaryosunda aile içi hesaplaşmaların ve güç savaşlarının yer aldığı dizinin kadrosunda Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Sadi Celil Cengiz Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak gibi ünlü isimler yer aldı. ATV’de ekranlarında seyirciyle buluşan dizi düşük reytingler sonrasında 4.bölümü ile veda etti.
Kore yapımı Love ft. Marriage and Divorce adlı diziden uyarlanan Kanal D’nin yeni dizisi Aşk,Evlilik, Boşanma’nın oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman,Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu gibi ünlü isimler yer aldı. Başroldeki 3 arkadaşın hayat hikayesini konu alan dizi 4.bölümde erken final yaptı.
💥 Bu sezonun erken final yapan dizileri…— ÇapaMag Dizi & Sinema (@CapaMagDizi) April 13, 2025
(Box Office Türkiye) pic.twitter.com/E8heAHSuXN