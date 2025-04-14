Tarkan'dan O Sosyal Medya Platformuna Veda

Elon Musk'ın satın almasının ardından gerçekleştirilen değişikliklere tepki yağan X platformu, son olarak sansür ve kısıtlama uyguladığı iddialarıyla gündeme gelince ünlü isimler de alternatif olarak Bluesky platformuna akın etti. Bu isimlerden biri olan Megastar Tarkan ise yalnızca birkaç gün içinde platformu terk etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Tarkan'dan O Sosyal Medya Platformuna Veda

Gündeme ilişkin akışın en çok takip edildiği sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter), SpaceX ve Tesla'nın kurucu CEO'su Elon Musk'ın satın alışından beri çok farklı bir hale geldi. "Twitter" adıyla kurulduğu günden beri dünyanın her yerinde yaşanan siyasi olaylarla ilgili etkileşimi sağlayan platform, ciddi kısıtlamalar ve sansür uygulamaları getirmeye başladı.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyonlar sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu 51 kişinin tutuklanmasıyla Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda eylemci polisin sert müdahalesine uğrayıp tutuklandı. Bunun arkasından da X platformunun konuyla ilgili veya başka muhalif paylaşımlarda bulunan bazı hesapları askıya aldığı ya da kısıtlama getirdiği iddia edildi.

TARKAN DA CEM YILMAZ'IN ARKASINDAN GELDİ

Sansür politikası sebebiyle büyük tepki çeken X'e alternatif olarak, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky uygulaması dikkat çekti. Kısa sürede birçok yeni kullanıcı edinen platforma Türkiye'den de pek çok ünlü isim katıldı. Kendi hesabına erişim engeli getirilen komedyen Cem Yılmaz, 16 milyon takipçisinin olduğu X'i terk ettiğini duyurarak Bluesky'ı kullanmaya başladı.

Tarkan'dan O Sosyal Medya Platformuna Veda - Resim : 1

Arkasından gelen birçok ünlüden biri de ünlü şarkıcı Tarkan oldu. X ve Instagram haricinde Bluesky'da da bir hesap açan Megastar, platformu birkaç gün içinde terk etti. Tarkan'ın platforma katılmasının ve ardından çıkmasının nedeni bilinmezken, ünlü şarkıcı X ve Instagram hesaplarını kullanmaya devam ediyor. Tarkan, son olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolarda tutuklanan öğrencilerin tahliyesine ilişkin bir gönderi paylaştı.

SON PAYLAŞIMINDA ÖĞRENCİLERE DESTEK

Megastar, gönderisinde "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar" ifadelerini kullanarak desteğini gösterdi.

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