Tarkan’dan Dijital Göç, Bluesky’a Geçiş Yaptı

Türkiye'de son günlerde yaşanan politik gündeme ilişkin olarak paylaşım yapan birçok ünlünün X hesaplarının askıya alınması sonrası ünlü isimler Bluesky'a geçiş yapmaya başladı. Megastar Tarkan da Bluesky'a geçen ünlüler arasında yer aldı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Tarkan’dan Dijital Göç, Bluesky’a Geçiş Yaptı

Son dönemde gerçekleştirilen eylem ve boykot protestolarını paylaşan kullanıcıların hesaplarını askıya alan "X" (Twitter) kan kaybetmeye devam ediyor. Birçok ünlü ismin hesabını askıya alan X’e yeni bir rakip çıktı. Birçok ünlü isim X'i terk edip Bluesky’a geçtiklerini duyurdu. Bu isimler arasına Megastar Tarkan da dahil oldu.

Tarkan’da Cem Yılmaz, Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı Bluesky'a katıldı. Bluesky'daki ilk paylaşımında Cem Yılmaz'a mesaj gönderen Tarkan ise, "Buralar şenlenir mi" dedi.

Tarkan’dan Dijital Göç, Bluesky’a Geçiş Yaptı - Resim : 1

Öte yandan Tarkan, X hesabını kapatmayarak, aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

CEM YILMAZ'IN HESABI ASKIYA ALINDI

Türkiye’de 16 milyonu aşan takipçi sayısıyla en çok takip edilen ünlü isimler arasında yer alan komedyen Cem Yılmaz’ı hesabın X tarafından askıya aldı.

Tarkan’dan Dijital Göç, Bluesky’a Geçiş Yaptı - Resim : 2

Cem Yılmaz, X hesabını kapatmadan önce Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a geçtiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Yeni hesabını paylaştığı linkin açılmaması nedeniyle Cem Yılmaz, Elon Musk'a isyan etti.

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