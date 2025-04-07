Aliye Dizisinin 'Arda'sının Son Halini Görenler Gözlerine İnanamıyor

Aliye dizisindeki performansıyla hafızalarda yer eden Ayberk Koçar, çocuk oyuncuyken herkes tarafından bilinen bir isimken şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Büyüyen Koçar’ın son halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

2004-2006 yılları arasında ekranlara gelen Aliye dizisinde canlandırdığı ‘Arda’ rolüyle bilinen çocuk oyuncu Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Nejat İşler, Sanem Çelik ve Halit Ergenç gibi isimlerin yer aldığı yapımda rol olan Ayberk Koçar, 25 yaşına geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Mimarlık bölümünden mezun olan Koçar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Denizcilik Çalışmaları’nda da yüksek lisansını tamamladı. Koçar, şimdilerde bir mimarlık şirketinde çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi