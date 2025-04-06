Salih Bademci'den 'Normalleşemiyorum' Çıkışı! 'Mahir Polat Yaşam Mücadelesi Veriyor'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye düzenlenen operasyonda 50 kişi ile birlikte görevden alınıp tutuklanması sonrası ülkenin birçok yerinde protestolar düzenlendi. Eylemlerde çoğu öğrenci yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, bazı ünlü isimlerden de yaşananlara tepki geldi.

Ünlü oyuncu Salih Bademci de, yaşananların unutulmaması gerektiğini hatırlatarak "normalleşme" sürecini eleştirdi. Instagram hesabından olaylarla ilgili düşüncelerini anlattığı bir paylaşım yapan Bademci, "normalleşemediğini" vurguladı.

'GELECEĞİMİZİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİL'

Ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında, "Normalleşmiyorum çünkü... Seçilmiş belediye başkanlarımız görevden alındı. 299 öğrenci ve daha bir sürü vatandaş haksız yere hala tutuklu. Mahir Polat yaşam mücadelesi veriyor. Kadın öğrenciler gözaltında tacize uğradı. Ve geleceğimizi savunmak suç değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi