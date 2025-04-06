Ünlü Oyuncu Ahmet Levendoğlu Hayatını Kaybetti

Küçük Kadınlar, Kara Ekmek, Binbir Gece gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan 80 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Oyuncu Ahmet Levendoğlu Hayatını Kaybetti

Usta oyuncunun hayatını kaybettiğini oyuncu Yıldıray Şahinler şu sözlerle duyurdu: Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, "ilke" sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz.

'CANIM HOCAM HUZURLA UYU'

Ahmet Levendoğlu'nun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, ünlü oyuncu Zuhal Olcay sosyal medya hesabından ‘Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu’ ifadelerini kullanarak bir mesaj paylaştı.

Ünlü Oyuncu Ahmet Levendoğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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