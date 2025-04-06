Mahir Polat'ın Avukatı ve Kardeşi Tansiyon Ölçümlerini Paylaşarak İsyan Etti! Hayati Tehlikesi Büyüyor

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin tansiyon ölçümlerini paylaştı. Polat'ın taburcu olduktan sonra tansiyonunun yüksek seyretmeye devam ettiği görülürken Erdem, "Tansiyonunun normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor" dedi. Polat'ın kardeşi Turgay Polat da Bakan Tunç'a seslenerek vicdanlı bir karar talep etti.

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Mahir Polat'ın Avukatı ve Kardeşi Tansiyon Ölçümlerini Paylaşarak İsyan Etti! Hayati Tehlikesi Büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hayati risk barındıran sağlık sorunları yaşıyor. Tutuklanmadan önce 3 yıl içerisinde 4 kez anjiyo olan, kanser hastalığı atlatan, tansiyon, uyku apnesi ve klostrofobisi olan Polat, cezaevinde iki kez fenalaşarak hastane kaldırılırken, beşinci kez de anjiyo oldu.

Silivri Cezaevi'nde doktorların kontrolünden geçirilen Mahir Polat hakkında Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk kararı verilirken, Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin ağır sağlık koşulları nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahir Polat'ın Avukatı ve Kardeşi Tansiyon Ölçümlerini Paylaşarak İsyan Etti! Hayati Tehlikesi Büyüyor - Resim : 1

'TANSİYONUNUN NORMAL OLDUĞU BİR ÖLÇÜM YOK'

Erkam Erdem, son paylaşımında Mahir Polat’ın tansiyon ölçümlerini paylaştı. Erdem, "Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten sonra hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunun normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ DE İSYAN ETTİ

Mahir Polat'ın kardeşi Turgay Polat da, Erdem'in paylaştığı değerleri alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Kardeşim Mahir Polat günde 3 ilaç kullanarak kendini korumaya çalışıyor ama tablodaki değerler dayanılır gibi değil. Ben tüm bilim insanlarına sesleniyorum; aşağıdaki tabloya bakın ve Mahir Polat’ın bedeninin bu değerlere daha ne kadar dayanabileceğini siz söyleyin. Tekrar ediyorum; benim kardeşim hükümlü değildir biz tutuklu bir insanın canından söz ediyoruz. Savcılığın insani bir kararı kardeşimden esirgemesi anlayamıyorum. Daha fazla zarar vermeden başka bir adli kontrol işlemi talep ediyoruz. Bu ülkenin vicdanına sesleniyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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