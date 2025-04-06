Mahir Polat'ın Avukatından Korkutan Açıklama: Kaybedecek Zamanımız Kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan operasyon sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan isimlerden biri olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle ülkenin gündemine oturdu. Tutuklanmadan önce 3 yıl içerisinde 4 kez anjiyo olan, kanser hastalığı atlatan, tansiyon, uyku apnesi ve kapalı alanda kalma fobisi bulunan Polat, cezaevinde geçirdiği süre boyunca iki kez rahatsızlanarak hastane kaldırılırken, bir kez de anjiyo oldu.

Son olarak Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hastanede doktorların kontrolünden geçirilen Mahir Polat hakkında heyet Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesine karar verdi.

‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ KALMADI’

Polat’ın ATK’dan çıkacak rapora göre cezaevinden tahliye edilip edilmeyeceği belli olacakken, avukatı Erkam Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Polat’ın sağlık durumuna dikkat çekerek, “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı” ifadeleriyle yeni bir paylaşım yaptı.

‘İVEDİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMELİ’

Günlerdir Polat’ın sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu belirterek, Mahir Polat’ın cezaevinde geçirdiği her dakikanın riskini artırdığına dikkat çekerek, Mahir Polat için toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Polat’ın cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruladığını ifade etti.

Yaptıkları itirazı hatırlatan Erdem, bir kez daha Mahir Polat’ın hiç vakit kaybetmeden ivedi şekilde tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.