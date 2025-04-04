Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: Adli Tıp Kurumu'na Sevk Kararı Alınmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Silivri'de tutuklu bulunan ve sağlık problemleri yaşayan; son olarak yapılan kontrollerde ATK'ya sevk edilmesine karar verilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat hakkında açıklama yaptı. Tunç, Polat'ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve tüm işlemlerinin yapıldığını belirterek aksi yöndeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat Açıklaması: Adli Tıp Kurumu'na Sevk Kararı Alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın sağlık durumu kamuoyunda endişelere yol açarken, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

BAKAN TUNÇ SEVK KARARINI DOĞRULADI

Tunç, yaptığı açıklamada Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edildiğini belirterek, sağlık durumunun tespiti için Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan tetkiklerin ardından Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alındığını belirtti.

'AKSİ YÖNDEKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Bakan Tunç, Polat'ın bütün kontrollerinin tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirildiğini belirterek, aksi yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tunç, paylaşımına cezaevlerinde bulun bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin yasal güvenceler çerçevesince titizlikle sağlandığına dikkat çekerek, herhangi bir ihmal yahut gecikmenin olmadığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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