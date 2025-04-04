Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli Mesajı: Yapacağımız Daha Çok Şey Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK ŞEY VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 66 gün sonra ilk kez görüntü veren MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonla görüştüğünü de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli için, "Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

'MİLLETİM AFFETMİYOR'

2 Nisan'da gördüğünüz gibi AVM'ler onların dediği gibi olmadı. Tam aksi AVM'ler hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.

Bu nedir milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her bir ferdine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN HER ŞEYİDİR'

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

'ALLAH BAHÇELİ DOSTUMUZA SAĞLIK SIHHAT VERSİN'

Rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet bey vecibesini yine yerine getirdi. Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap 'gayet iyiyim' dediler. Bizler bu millete faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var.

Kaynak: Haber Merkezi