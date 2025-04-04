Ekrem İmamoğlu’ndan Kurultay Delegelerine Mektup

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kurultayı öncesinden delegelere mektup gönderdi. İmamoğlu, "Partimiz, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" ifadesini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu’ndan Kurultay Delegelerine Mektup

İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde delegelere bir mektup gönderdi.

İmamoğlu, kurultay delegelerine hitaben yazdığı mektubunda, "Bu kurultay, olağanüstü bir dönemde toplandığı için olağanüstü bir öneme sahiptir" diyerek, Türkiye’nin ağır bir kuşatma altında olduğunu belirtti.

"Bu kuşatma, hukuk ve demokrasiye tamamen yabancılaşmış, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır" ifadelerini kullanan İmamoğlu, iktidarın serbest ve adil seçimlerden korktuğunu, tek adam rejimini sürdürme amacı güttüğünü vurguladı.

İmamoğlu, "Hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz" diyerek, milletin iradesinin ve kararlılığının her türlü zorbalığın üstesinden geleceğine inandığını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Kurultay Delegelerine Mektup - Resim : 1

İmamoğlu, "CHP Cumhurbaşkanı adayı" sıfatıyla imzaladığı mektubunda şunları kaydetti:

"Değerli CHP Kurultay Delegesi, Sevgili yol arkadaşım. Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır.

Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor. Tek dertleri var: ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz.

Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur.

Kurucumuz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği şöyle anlatır: 'Birinci Genel Kongremiz, Sivas'ta, bir mektep dershanesinde yapılmıştı. Oraya gelen delegeler her türlü takipler altında, birçok güçlüklerle karşılaşmışlardı. Fakat, Türk milletinin hakiki his ve emellerini temsil ettiğine inanan Kongre Heyeti, milli görevini tamamlama gereğini, her görüşün üstünde tuttu. İzlemekte olduğumuz ilkelerin ilk esaslarını tespit etti; ondan sonra da özveri ve kararlılıkla o esaslar üzerinde yürüdü, başarılı oldu.’

Bu başarılı geçmişe, 23 Mart’ta bir demokrasi devrimini ekleyerek ön seçim ile Cumhurbaşkanı adayı tercihini yaptınız. Yetinmediniz, halkın oylarını dahil ederek 15,5 milyon insanın oy kullanması ile beni onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e milyonlarca üyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her biriniz tarihe geçtiniz. İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır.

Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir.

Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız! Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz.

Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor, milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

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Kaynak: ANKA

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