Özgür Özel'den Eski Genel Başkanlara Kurultay Daveti

CHP bu Pazar günü 21’inci Olağanüstü Kurultayını yapmak üzere toplanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıklarken, davet edilmesi halinde kurultaya katılacağını da söylemişti. Bu gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, aralarında Kılıçdaroğlu’nun da olduğu 4 eski genel başkanını arayarak kurultaya davet etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Özgür Özel'den Eski Genel Başkanlara Kurultay Daveti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan 2025 günü yapacağı 21’inci Olağanüstü Kurultaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti tüzüğünün genel başkana verdiği yetkiyi kullanarak, partiye kayyım atanması ihtimalinin önüne geçmek amacıyla aldığı kurultay kararı sonrası, CHP bu Pazar günü kurultayını gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan kurultayda aday olup olmayacağı kamuoyunda geniş şekilde tartışılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada ise davetiye geldiği takdirde kurultaya katılacağını belirtirken, bir süredir ofise uğramadığı için davetiye gelip gelmediğini bilmediğini de ifade etmişti. Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının ardından mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultaya tek aday olarak gitmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL TEK TEK ARADI

Bu gelişmelerin ardından, CHP lideri Özgür Özel, kendisinden önceki dört eski Genel Başkanı telefonla arayarak 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti. CHP lideri Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile tek tek görüşecek kurultaya davet etti.

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