Kılıçdaroğlu'ndan 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması! Adaylığa Kapıyı Kapattı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday olmama nedenlerini tek tek sıraladı.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması! Adaylığa Kapıyı Kapattı: Nedenlerini Tek Tek Sıraladı

CHP Olağanüstü Kurultay'a giderken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarına net bir şekilde nokta koydu. Aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, bu kararının nedenlerini de paylaştı.

'ADAY OLMAYACAĞIM'

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

NEDENLERİNİ TEK TEK SIRALADI

  • "Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan yüzüne tükürürler" diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.
  • Aday olmama kararımın nedeni; “Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!
  • Aday olmama kararımın nedeni; “Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.
  • Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"

Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı KoyduKılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı KoyduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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