Günlerdir Haber Alınamıyordu... Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de komşularının günlerdir haber alamadığı yaşlı kadın, evine giren ekipler tarafından ölü bulundu. Evde yalnız yaşadığı belirlenen 69 yaşındaki Bediha Ertan'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Günlerdir Haber Alınamıyordu... Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de Vatan Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularının uzun süre kendisinden haber alamadığı Bediha Ertan (69) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan eve giren polis, yaşlı kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 69 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen adli tabip, Bediha Ertan'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yalnız yaşadığı belirlenen Bediha Ertan'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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