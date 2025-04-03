Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Talimat Verdi: 'Süreç Yakından Takip Edilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Bu acının tarifi yok. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer olayların önlenmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mattia Ahmet' İçin Talimat Verdi: 'Süreç Yakından Takip Edilecek'

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı. Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi. Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi. Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Mattia Ahmet Minguzzi Recep Tayyip Erdoğan
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