Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı Koydu

CHP'de olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı kulislerin en çok konuşulan konularından biri. Daha önce adaylığa kapıyı kapatmadığı öne sürülen Kılıçdaroğlu, bu defa noktayı koydu, "Aday değilim" dedi.

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Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı Koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda 'CHP'ye kayyım atanabilir' iddiasını gündeme getirerek olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Siyaset kulislerini hareketlendiren karar sonrası herkes eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağını merak etmeye başladı. Adaylığa kapıyı kapatmadığı iddia edilen Kılıçdaroğlu, iddialara son noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı Koydu - Resim : 1

KILIÇDAROĞLU'NDAN NET YANIT

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, aday olacağı yönündeki iddiaları "Keşke bana da sorsalardı" sözleriyle yalanladı. Eski genel başkan, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" sözleriyle kesin olarak aday olmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, eğer davet gelirse kurultaya katılacağını da belirtti.

Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olacak mı? Tartışmalara Noktayı Koydu - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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