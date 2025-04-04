Bakan Fidan'dan Flaş İsrail Mesajı: ' Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor'

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Fidan Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını söyledi.

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Bakan Fidan'dan Flaş İsrail Mesajı: ' Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle sıcak temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile görüştü.

Bakan Fidan'dan Flaş İsrail Mesajı: ' Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor' - Resim : 1

'TÜRKİYE İSRAİL İLE KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR'

Lammy ile bir araya geldikten sonra Reuters'a konuşan Bakan Fidan, İsrail ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Fidan Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını da ifade etti.

Bakan Fidan'dan Flaş İsrail Mesajı: ' Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile Karşı Karşıya Gelmek İstemiyor' - Resim : 2

DİKKAT ÇEKEN İRAN MESAJI

Bakan Fidan şunları söyledi: Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Suriye yönetimi İsrail ile belirli bir mutabakata varmak istiyorsa bu onların bileceği bir iştir. ABD-İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var. İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Hakan Fidan İsrail Suriye İngiltere
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