Kurultay Öncesi İmamoğlu'ndan Açıklama! 'Kayyım' Mesajı Dikkat Çekti

CHP, "şaibeli kurultay" iddialarına tepki amacıyla düzenleme kararı aldığı 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Kurultay öncesi, partinin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine bir yazı göndererek değerlendirmelerini paylaştı.

'TARİHİN EN BÜYÜK MEDENİYET SIÇRAMASI'

Dünyada bu yüzyılda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin işlediğinden bahseden İmamoğlu, Türkiye'nin de bundan ders çıkarması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlık, tarihinin en büyük medeniyet sıçramasını yapmak üzere. Bu etkileyici yolculuk, eşitsizlikleri daha da derinleştirecek. Milli gelirler ve yaşam kalitesinde çok ciddi mesafeler oluşmak üzere. 19. yüzyılın ikinci yarısında, sanayi devrimi sonrası milletler arasında oluşan mesafeler, bu kez yaşayacağımızın yanında devede kulak kalır. İnsanlık, hakim milletler ve köle milletler olarak ikiye bölünmek üzere" diye yazdı.

'VİCDANSIZ VE ZAVALLI BİR ZÜMREYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Dünya hızla dönüşürken Türkiye'nin adaletsiz bir siyaset ortamı ve özgürlüklerden uzaklaşarak bunun gerisinde kaldığına işaret eden Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar içinde odaklanmış oligarşik bir yapının, bir avuç insanın yönettiği; yargının tüm değerlerinin altüst edildiği; medyanın ve iletişimin tehdit edildiği, yasaklandığı bir dönemde 15.5 milyon yurttaşın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı seçildiğim gün ağır bir hukuksuzluğa maruz kalarak tutuklandım. Öyle günlerden geçiyoruz ki, dünyanın böylesi bir hızla dönüştüğü umut çağında gençler endişe, güvensizlik ve umutsuzluklarını bir isyana dönüştürüyor. Pırlanta gençlerimize dahi vicdan ve adaletini gösteremeyecek kadar acımasız, vicdansız, zavallı bir akıl ile zümre ile karşı karşıyayız."

'CHP TARİHİ BİR ADIM DAHA ATIYOR'

Her şeyin daha da kötüleşip ümidin azaldığını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, halkın tepkisine rağmen iktidarın ülkeyi uçuruma sürüklediğini belirterek, şunları yazdı:

"CHP, bu gidişata ‘dur’ demek için gerçekleştirdiği ve bir demokrasi devrimi örneği sergilediği ön seçimlerden sonra, 19 Mart darbe girişimine karşı halkın sesinin meydanlarda duyulmasına öncülük etmiştir. İstanbul’da biriken ve dalga dalga tüm ülkeye yayılan bu enerji şimdi de şehirlerde yapılacak mitinglerle, yeni bir evreye taşınacaktır. 2 milyona yaklaşan üye tabanıyla 30 milyonu aşacak bir imza kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyanın özgürlük ve erken seçim talebiyle yeni bir tarihi adım daha atılacaktır.

'KAYYIM TEHDİDİ BOŞA ÇIKACAK'

Bükemediği her bileği hileyle, kumpasla alt etmeye çalışan iktidar, kirli medyası aracılığıyla başlattığı kampanya ve yargı sopasını da devreye sokarak CHP’yi de kayyımla tehdit etmektedir. İktidarın bu tehdidini CHP 6 Nisan Kurultayı’yla boşa çıkaracaktır. Bu kurultay CHP’nin birleştirici, kapsayıcı, Türkiye İttifakı anlayışıyla ülkenin tüm demokratlarının temsil edildiği bir geleceğin temelini oluşturma ve iktidara emin adımlarla yürüme göreviyle toplanmaktadır."

'MİLLET TÜM İKTİDARLARDAN BÜYÜKTÜR'

Bu kurultayın ardından sandıktan iktidar olarak çıkacaklarına inandığını ve milletin büyük moral kazanacağını söyleyen İmamoğlu, "Türkiye’nin bu kritik döneminde tüm siyasi partilere, düşünce dünyasına, sivil topluma, sendikalara ve meslek kuruluşlarına da ortak sorumluluğumuzu hatırlatmayı bir borç biliyorum. Egemenliğin millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin dokunamayacağını ve milletin bir kişiden, bir hükümetten, bütün iktidarlardan büyük olduğunu hatırlatmak da boynumuzun borcudur. Millet büyüktür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü