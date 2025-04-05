CHP'de Kurultay Öncesi Kritik Hamle... O Liste İle Katılacaklar

Gözler CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na çevrildi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi seçimlerinde “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracaklarını açıkladı.

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CHP'de Kurultay Öncesi Kritik Hamle... O Liste İle Katılacaklar

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan 2025 tarihinde olağanüstü kurultay gerçekleştirecek. Bu karar, parti içindeki kayyım ataması endişelerine karşı Genel Başkan Özgür Özel tarafından alındı. Özel, kurultayda tüm CHP'lilerin aday olabileceğini ve demokratik bir yarışın yapılacağını belirtmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, delegelere çağrı yaparak yeni bir liste çıkaracaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Oğuz Kaan Salıcı, kurultaydaki Parti Meclisi seçimlerinde “Denge ve Dayanışma Listesi” çıkaracaklarını belirtti.

CHP'de Kurultay Öncesi Kritik Hamle... O Liste İle Katılacaklar - Resim : 1

Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaracağız.

'Denge' diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz. Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını 'vesayet' sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis’in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye’nin, Tek Adam’ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi… Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir.

'Dayanışma' diyoruz çünkü Partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir. Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu’nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz.

Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi’ne destek vermeye davet ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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