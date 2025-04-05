İşte 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Son Hali

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamuoyundan uzak bir hayat sürmeye devam ederken son olarak Ankara’da düzenlenen bir konserde görüntülendi. Sezer’in son fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların büyük çoğunluğu Sezer’in ‘Hiç yaşlanmadığı’ fikrini dile getirdi.

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İşte 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Son Hali

Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ünlü çellist Benedict Kloeckner konseriyle açılırken; şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde sanatçıya Ankara Festival Orkestrası eşlik etti.

AHMET NECDET SEZER DE KONSERİ TAKİP ETTİ

Öte yandan konseri siyaset dünyasının önemli isimlerinden 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de takip etti. Sezer’le birlikte 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ile orkestra şefleri Gürer Aykal, Rengin Gökmen de salonda konseri takip eden isimler arasında yer aldı.

İşte 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Son Hali - Resim : 1

SEZER’İN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladıktan sonra kamuoyunda çok görünmemeyi tercih eden 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in konserde görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sezer öte yandan kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak kameralara poz verdi.

Kullanıcıların büyük çoğunluğu Sezer’in yaşını göstermediğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise Sezer’in yaşlandığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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