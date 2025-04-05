CHP Kurultayında Yarış Kızışıyor: Özgür Özel'e Bir Rakip Daha Geldi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yarış kızışıyor. Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

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CHP Kurultayında Yarış Kızışıyor: Özgür Özel'e Bir Rakip Daha Geldi

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan 2025 tarihinde olağanüstü kurultay gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ardından eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Berhan Şimşek sosyal medya hesabından, "Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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