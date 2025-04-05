Özgür Özel, PES Heyetini Kabul Etti: Türkiye-AB İlişkilerinde Ben İğneyle Kazıyorum, Erdoğan Kürekle Kapatıyor

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan CHP lideri Özel, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, Erdoğan kürekle kapatıyor" dedi.

Özgür Özel, PES Heyetini Kabul Etti: Türkiye-AB İlişkilerinde Ben İğneyle Kazıyorum, Erdoğan Kürekle Kapatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyetini CHP Genel Merkezinde kabul etti. Ziyaret sonrası, Özel, PES Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ile ortak açıklama yaptı.

Özel, Türkiye'deki siyasi süreci anlatırken, Avrupa Sosyalist Partisi'nin Türkiye'deki zorluklarla dayanışma içinde olduklarını belirtti. İstanbul'da da dayanışma ziyaretinde bulunan PES heyetinin, kayyım atamalarına karşı olan tavırlarını vurgulayan Özel, Türk halkının demokrasiyi savunduğunu ve bunun dünya genelinde takdir edildiğini ifade etti.

Özgür Özel, PES Heyetini Kabul Etti: Türkiye-AB İlişkilerinde Ben İğneyle Kazıyorum, Erdoğan Kürekle Kapatıyor - Resim : 1

Özel, ayrıca Türkiye'nin dış politikasında Filistin ve Azerbaycan gibi meselelerde doğru tezler savunsa da iç politikadaki baskılara dikkat çekti. Seçim süreçlerinin engellenmesi ve muhalefet liderlerine yönelik hukuki baskılarla ilgili uluslararası desteğin önemini vurguladı.

CHP'nin, Avrupa Birliği üyeliği ve demokrasi için verdiği mücadelenin, Erdoğan'ın adımlarına karşı koyarak daha etkili hale geleceğini belirtti. Özel, "Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir iki gün gidip Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin tam üyesi olması için ve Türkiye’nin demokrasi zeminde bulunması için mücadele verirken, Erdoğan’ın attığı son adımlar Türkiye’yi Avrupa’dan kopardığı gibi dünyada da zaten demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın, birkaç lig aşağı düşürüyor" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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