DBL Entertainment Sahibinden 'Boykot'a Karşı Suç Duyurusu! Aralarında Özgür Özel ve Ünlü İsimler Var

Özkan, dün yaptığı açıklamada 'pişman' olduğunu belirterek "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum" demişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini açıklamıştı.