DBL Entertainment Sahibinden 'Boykot'a Karşı Suç Duyurusu! Aralarında Özgür Özel ve Ünlü İsimler Var
DBL Entertainment sahibi Abdülkadir Özkan, milyonlarca dolar zarar ettiğini iddia ederek aralarında CHP lideri Özgür Özel ve ünlü isimlerin de olduğu 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özkan'ın suç duyurusu akıllara Ticaret Bakanı Bolat'ın maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini söylediği açıklamayı getirdi.
Kaynak: Sabah
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan boykot çağrıları devam ediyor.
Espressolab'a yönelik boykot paylaşımları yapanlara 'vatan haini' dediği için boykot edilen DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, konser iptalleri sonrasında milyonlarca dolar zarara uğradığını iddia etti.
Özkan, dün yaptığı açıklamada 'pişman' olduğunu belirterek "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum" demişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olanların tazminat davası açabileceğini açıklamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Özkan, CHP’nin boykot listesinde yer alan ve konserlerin iptali için paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz, Fatih Altaylı ve 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.