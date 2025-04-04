Mahir Polat’ın Kardeşinin Paylaşımı Yürekleri Dağladı! Adalet Bakanı'na Böyle Seslendi: 'Sizin Kardeşiniz Olsaydı...'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bugün hastaneye sevk edildi. Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, Polat'ın bütün kontrollerinin tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirildiğini belirterek, aksi yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tunç, paylaşımına cezaevlerinde bulun bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin yasal güvenceler çerçevesince titizlikle sağlandığına dikkat çekerek, herhangi bir ihmal yahut gecikmenin olmadığını belirtti.

KARDEŞİ, BAKAN TUNÇ'A SESLENDİ

Mahir Polat'ın kardeşi Turgay Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi. Polat Bakan Tunç’u etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın adalet bakanı Yılmaz Tunç, ben size tek şey sormak istiyorum; Mahir Polat sizin kardeşiniz olsaydı bir hücrede gece yarısı tansiyonu 24 (ölüm riski) olsaydı ve bu risk sürekli tepenizde dursaydı. Hücreden infaz memurlarını çağırması revirde 1 saat bekleyip, üstüne 1 saat kapalı araçla hastaneye gönderilseydi. Allah korusun bu süre içinde geri dönülemez bir noktadan şans eseri dönseydi yine aynı cümleleri yazabilir miydiniz?

'BU İNSANİ ADIMI NEDEN ESİRGİYORSUNUZ?'

Benim kardeşim hükümlü değil tutukludur, insani olarak başka adli kontrol süreçleri altında yargılanması mümkün iken bu insani adımı neden Mahir Polat'tan esirgiyorsunuz? #MahirPolatıSerbestBırakın"

Kaynak: Haber Merkezi