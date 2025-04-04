İzmir'de Dehşet Veren Olay! Eski Nişanlısını ve Annesini Vurup İntihar Etti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmezken, İzmir'de dehşet veren bir olay yaşandı. Necat Yorğun isimli cani erkek, eski nişanlısına ve annesine kurşun yağdırıp intihar etti. Olayda saldırgan ve eski nişanlısı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

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İzmir'de Dehşet Veren Olay! Eski Nişanlısını ve Annesini Vurup İntihar Etti

Dehşet veren olay İzmir'in Çiğli ilçesinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde Necati Yorğun (35), eski nişanlısı Selen Sakın'ın (41) yanına geldi. Burada Sakın ve annesi Serpil K. (70) ile tartışan Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ

Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ANNESİ AĞIR YARALI

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.
Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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