Avukatı Dilekçe Verdi! Mahir Polat İçin Tahliye Talebi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bugün hastaneye sevk edildi. Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi beklenirken, avukatı Erkam Erdem Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdiklerini duyurdu. Erdem açıklamasında şunları kaydetti:

'İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİK'

"Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik. Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir.

'ACİL TAHLİYESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir. Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi