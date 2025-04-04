Günlerdir Kapalıydı... Şişli Kayyımından 'Kent Lokantası' Açıklaması

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından Kent Lokantası'nın faaliyetleri durdurulmuştu. 19 Mart tarihinden bu yana kapalı olan Kent Lokantası'nın 24 Mart günü açılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, lokantaların pazartesi günü açılacağı ifade edildi.

Günlerdir Kapalıydı... Şişli Kayyımından 'Kent Lokantası' Açıklaması

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atanmıştı. Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından Kent Lokantası faaliyetleri durdurulmuştu. Karara tepki gösteren mahalle sakinleri, kapatılan Kent Lokantası’nın önünde yemek pişirip dağıtmaya başlamıştı.

Belediyenin açıklamasında ise Kent Lokantaları'nın 19 Mart’tan itibaren malzeme tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle kapalı olduğu, 24 Mart'tan itibaren yeniden açılacağı ifade edilmişti. Kayyım yönetimindeki belediye tarafından bugün yapılan açıklamada ise 19 Mart’tan beri kapalı olan iki kent lokantası ve bir gezici lokantanın 7 Nisan’dan itibaren tekrar vatandaşların hizmetinde olacağı açıklandı.

'7 NİSAN'DAN İTİBAREN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK'

Belediyenin kayyım yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kent Lokantalarında kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçe gösterilerek 19.03.2025 tarihinden bu yana kapalı olan Şişli'deki iki kent lokantası ile bir gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli olan malzeme ve personel planlaması işlemleri tamamlandı. Lokantalarımız, 07.04.2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete, hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz."

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Kaynak: ANKA

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