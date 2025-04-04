İstanbul'un Göbeğinde Kadına Şiddet! Bekçi Vurarak Etkisiz Hale Getirdi

Kadına şiddetin son adresi İstanbul Beyoğlu oldu. Bir şahıs, yanındaki kadına şiddet uyguladı. Olaya müdahale eden bekçiye de saldıran şüpheli, silahla vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Rıhtım Aralığı Sokak'ta, 1 Nisan'da saat 19.00 sıralarında Bayram M. (24) isimli yabancı uyruklu bir şüpheli yanındaki kadına şiddet uyguladı. O esnada kadına saldıran şüpheliyi gören bekçi Y.S. ise olaya müdahale etti. Sözlü uyarının ardından şüpheli, bekçiyle de tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, şüpheli bekçiye yumruklarla saldırdı.

BACAĞINDAN VURDU

Bekçi, şüpheliye karşılık verirken, elini beline attığını gördü. Şüpheli belindeki silahı çıkarmadan, bekçi şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan hareketli dakikalar ve bekçinin şüpheliyi vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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