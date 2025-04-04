Hitit Üniversitesi'nde Yeni Görünüş

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nün girişinde bulunan köprülü kavşak Çorum Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmayla estetik görünüme kavuşturuldu.

Çorum Belediyesi tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü giriş kapısının önünde bulunan köprülü kavşağın sütunları kitap ve kalem figürleri ile kaplandı. Öğrenciler ve ziyaretçiler, yapılan bu estetik düzenlemenin kampüsün ruhunu yansıttığını ifade ederek Çorum Belediyesi’nin şehre kazandırdığı bu yenilik için teşekkür etti.

Kaynak: İHA