Batman’da Kaçak Sigara ve Alkol Operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerine ve bir tıra arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 1146 paket kaçak sigara ve 12 şişe alkol bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA