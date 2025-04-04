Kırklareli’de İlaç Eğitimi Verilecek

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kimyasal veya biyolojik etki gösteren ilaç eğitimi verilecek.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 15-17 Nisan tarihlerinde kimyasal veya biyolojik etki gösteren ilaç eğitimi verileceğini duyurdu.

Söz konusu eğitim için kayıtların 11 Nisan tarihine kadar süreceği belirtildi. Eğitimde İlkyardım, kişisel koruyucu donanım, dezenfektanlar, koruyucular, haşere kontrolü için kullanılan ürünlerin etkileri, uygulama araçları ve kullanımı, kronik zehirlenmeler, biyosidal ürünlerin depolanması ve taşınması gibi konularda bilgilerin verileceği ifade edilen açıklamada, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA