Zincirleme Kaza Sonrası İstanbul Ulaşımına Engel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA