Zincirleme Kaza Sonrası İstanbul Ulaşımına Engel
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonrasında 6 kişi yaralanırken, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA