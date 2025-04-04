Zincirleme Kaza Sonrası İstanbul Ulaşımına Engel

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonrasında 6 kişi yaralanırken, İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Zincirleme Kaza Sonrası İstanbul Ulaşımına Engel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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