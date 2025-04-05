Mahir Polat'a Ne Olacak? Cevdet Yılmaz, Adli Tıp Kurumu'na İşaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mahir Polat'a ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır" dedi.

Mahir Polat'a Ne Olacak? Cevdet Yılmaz, Adli Tıp Kurumu'na İşaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldığı bir programda Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun, devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını, sağlığını korumaktır" diyerek Polat'ın hastaneye sevk edildiği ve tıbbi müdahale gerçekleştirildiği süreci anlattı.

Polat'a tıbbi müdahale sonrası bu şikayetlerin sürdüğü ifade edildiği için tekrar Adli Tıp Kurumu'na müracaat edildiğini belirten Yılmaz, "Dolayısıyla 'Adli Tıp'a gidecektir' diye düşünüyorum. Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Mahir Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti.

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Kaynak: AA

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