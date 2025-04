The Guardian İmamoğlu Protestolarını Kapağına Taşıdı: Türk Demokrasisinin Sonu mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulundu çok sayıda isim gözaltına alınmış; İmamoğlu’yla birlikte en az 51 kişi cezaevine gönderilmişti.

İmamoğlu hakkında tutuklama kararının verildiği günün ise CHP’nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim gününe denk gelmesi ise dikkat çekmişti.

PROTESTOLARDA YÜZLERCE GENÇ TUTUKLANDI

19 Mart’ta İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı İBB soruşturmasının ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş; hem eylemler esnasında hem de ev baskınlarıyla yüzlerce kişi gözaltına alınırken, bu süreçte en az 301 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GAZETECİLERE TUTUKLAMA

Öte yandan eylemleri takip eden gazeteciler de tutuklanan isimler arasında yer aldı. İstanbul'da İmamoğlu protestolarını takip eden 7 gazeteci '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklanırken, yapılan itirazların ardından serbest bırakılmıştı.

Dünya basını da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreci yakından takip etti. Bu süreci takip eden kimi yabancı gazeteciler de gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

İMAMOĞLU PROTESTOLARI KAPAĞA TAŞINDI

Son olarak, İngiliz The Guardian gazetesinin haftalık dergisi The Guardian Weekly 4 Nisan Cumartesi günü çıkan sayısında Türkiye’de İmamoğlu protestolarını kapağına taşıyarak duyurdu.

‘TÜRK DEMOKRASİSİNİN SONU MU?’

Derginin kapağına İBB binasının da yer aldığı Saraçhane’deki Bozdoğan Kemerleri önünde gerçekleşen protesto gösterileri sırasında eylemin ikonik anlarından birine imza atan gaz maskeli semazen fotoğrafıyla birlikte “Is this the end of Turkish Demoracy?” (Türk demokrasisinin sonu mu?) başlığı taşındı.

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin özetlendiği haberde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülkede son yılların en büyük protesto gösterilerinin başladığı belirtildi.

‘MUHALEFET KRİTİK EŞİKTE’

Muhalefetin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından nasıl bir yol izleyeceği konusunda kritik bir eşikte olduğu belirtilen haberde, Türkiye’nin onarılmaz şekilde tam bir otoriterliğe yöneldiği endişesinin arttığı yorumunda bulunuldu.

Öte yandan dergide Orta Doğu muhabiri Ruth Michaelson'ın İstanbul'daki gözlemleriyle birlikte Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un gelişmelere dair kaleme aldığı değerlendirme yazısına da yer verildi.